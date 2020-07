Fiocchi Official Rossa: le prove di rosata

La Fiocchi Official Rossa è una novità assoluta per gli amanti delle discipline del tiro a volo. L’abbiamo immediatamente testata sul campo da tiro, nelle due versioni da 24 e da 28 grammi

La prova pratica della Fiocchi Official Rossa si è svolta presso il campo di tiro a volo di Pisa, gestito dalla famiglia Matteoni. Per le prove è stato utilizzato un fucile sovrapposto calibro 12, marca Beretta, modello Dt 11, munito di canne di 76 cm di lunghezza e strozzatura due stelle per la prima canna e una stella per la seconda canna (strozzatore interno/esterno, due cm esterni, marca Gemini). Entrambe le cartucce mostrano un comportamento irreprensibile e lusinghiero alle distanze considerate, che già rappresentano un test piuttosto severo per qualsiasi munizione da tiro.

A 30 e 35 metri

Le rosate della Fiocchi Official Rossa sono regolari e molto costanti, ben guarnite di pallini e assolutamente in grado di rompere il dischetto di argilla in modo netto e preciso. Impressione questa, confermata anche dalle prove nelle varie serie che abbiamo intrapreso per testare “dal vivo” le due cartucce. Le rotture sono ben evidenti (indice di un buon numero di pallini che arriva sul piattello) e i recuperi di seconda canna anche impegnativi. Vi mostriamo le rosate ottenute sparando sia la 24, sia la 28 grammi alle canoniche distanze di 30 metri per la prima canna e di 35 metri per la seconda canna.