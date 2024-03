L’Uits fa sapere che il comando generale del Genio ha autorizzato la deroga per l’attività di tiro nei poligoni in attesa di rinnovo o rilascio della dichiarazione d’agibilità degli stand.

Costantino Vespasiano l’aveva formulata più volte, l’ultima nel corso di un incontro a Roma col comandante generale Giampaolo Mirra e il generale Giuseppe Bossa: la richiesta è andata a buon fine, visto che l’Uits fa sapere che il comando generale del Genio ha autorizzato la deroga per l’attività di tiro nei poligoni in cui si sta verificando il rispetto delle condizioni per il rinnovo o il rilascio della dichiarazione d’agibilità degli stand. Per velocizzare le procedure, il comando del Genio ha peraltro sollecitato l’esecuzione dei sopralluoghi.

A margine, l’Uits segnala inoltre che i Tsn che ricadono nell’area del 1° reparto Infrastrutture di Torino sono autorizzati a utilizzare le strutture fino alla data di convocazione della commissione di verifica, che si riunirà al massimo entro il prossimo luglio.

