Beretta SL3 Dante, il fucile da collezione nel 700° anniversario della morte di Dante

Il Beretta SL3 Dante è il fucile da collezione con cui Beretta celebra il 700° anniversario della morte di Dante.

«Abbiamo celebrato il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri» commenta Franco Gussalli Beretta «nell’unico modo in cui siamo capaci», ossia realizzando un fucile da collezione che è un vero e proprio pezzo unico; e non potrebbe essere diversamente, visto che per realizzare il Beretta SL3 Dante sono state necessarie ben 700 ore. Gran parte della lavorazione è stata affidata agli incisori Dario Zanetti, Simona Toresani, Stefania Bettazza e Dario Candito che, guidati dal maestro Luca Casari, hanno riportato su bascula e cartelle laterali i versi più significativi della Commedia (“Guai a voi, anime prave”; “Del vivere ch’è un correre alla morte”; “L’amor che move il sole e l’altre stelle”).

Decorati con motivi floreali tipo inglesina, i bordi sono abbelliti con la tecnica del riporto in oro giallo cui si aggiungono ulteriori riporti in oro verde e rame. Inciso a mano, il manicotto delle canne riporta il nome di Dante tracciato in oro; sulla chiave d’apertura traforata è invece incisa la tradizionale piuma d’oca. Sul ponticello si legge la ricorrenza dell’anniversario, 1321-2021.

Un fucile di lusso

Beretta definisce superlucide le canne (76 centimetri), effetto della tiratura a mano dopo semilavorazione; rifinito e zigrinato a mano col trattamento True-Oil, il calcio è realizzato in legni pregiati di classe 5 in cui è incassato uno scudo in argento.

Il Beretta SL3 Dante è contrassegnato da una matricola dedicata (DAN700A) e custodito in una valigetta in pelle color bordeaux; la floccatura interna è impreziosita dal cielo stellato, ricamato a mano con filo dorato, e dalla scritta “E quindi uscimmo a riveder le stelle”.

«L’SL3 Dante [viene dopo] altri due progetti di estremo valore» ricorda Carlo Ferlito, direttore generale di Beretta. «Nel 2019 celebrammo il passaggio di Leonardo da Vinci a Gardone con una splendida coppia di fucili; nel 2020 l’SL3 Vittoria Alata raccontò il rientro della statua di bronzo romana, già simbolo della nostra azienda, nei Musei civici di Brescia». E ora l’SL3 Dante, un nuovo sovrapposto calibro 20.

