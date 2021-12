Springfield Armory Operator, la pistola 1911 da difesa e di servizio

Si chiama Operator la nuova pistola 1911 da difesa e di servizio di Springfield Armory.

Il calibro è quello tradizionale, i colori fino a un certo punto: perché la Springfield Armory Operator, nuova pistola 1911 da difesa e di servizio .45 ACP, abbina la finitura Cerakote nera di fusto e carrello (acciaio al carbonio forgiato) alle guancette G10 di VZ Grips. Per la canna match grade Springfield Armory ha scelto materiale e dimensioni classiche, acciaio inossidabile e 127 millimetri; la lunghezza totale dell’arma raggiunge i 218 millimetri, cui corrisponde un peso di 1.190 grammi.

Cane e grilletto sono scheletrizzati, estesa l’impugnatura beavertail con sicura ambidestra; l’Operator è alimentata da due caricatori monofilari da otto colpi con pad ammortizzanti. Il quadro si completa con slitta Picatinny per l’installazione di accessori, tacca di mira Tactical Rack e mira frontale al trizio. 1.099 dollari il prezzo di lancio sul mercato americano.

Dicembre è stato un mese di novità per Springfield Armory. Sono arrivati in sequenza la carabina AR-15 Saint Edge ATC e il caricatore maggiorato per le pistole XD-M e XD-M Elite; in mezzo l’annuncio del nuovo calibro per la XD-M Elite Compact Osp.

