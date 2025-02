Beretta Ultraleggero Kick-Off: i dettagli e la gallery fotografica

Ecco le immagini del Beretta Ultraleggero Kick-Off, fucile sovrapposto con calcio antirinculo Kick-Off Plus.

Presentata negli scorsi giorni insieme alla Silver, quella col trattamento Nistan spalmato sulla bascula, la Kick-Off è la versione del sovrapposto Beretta Ultraleggero col calcio Kick-Off Plus, che grazie al sistema d’ammortizzatori in elastomero e alle molle di ritorno montate nel legno riduce il rinculo del 40%; col sistema di spessori si possono personalizzare piega e deviazione.

«Il lancio della prima versione nel 2021 fu una scommessa per Beretta» commenta Daniele Piva, vicepresidente business commercial market dell’azienda; «non eravamo sicuri del modo in cui avrebbe reagito il mercato. Oggi eccoci a perfezionare un modello di successo, e arricchirlo con una delle nostre tecnologie più avanzate; unito alla leggerezza, alla balistica e all’estetica moderna dell’Ultraleggero, [il sistema] Kick-Off è un ulteriore passo avanti di una piattaforma che continuerà a evolversi in futuro».

