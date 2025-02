La Ruger Lcp Max anche con laser Viridian

La Ruger ha deciso di proporre la Lcp Max, pistola microcompatta da difesa calibro .380 acp, anche col laser Viridian E Series già installato.

Per rendere migliore l’acquisizione del bersaglio senza bisogno d’accessori ulteriori rispetto a quanto fornito di serie, la Ruger (Bignami il distributore italiano) ha deciso di proporre la pistola microcompatta da difesa Lcp Max (131 millimetri, 300 grammi) anche con il laser Viridian E Series già installato: l’ha annunciato nelle scorse ore, lanciando questa versione (#13751) a 469 dollari.

L’introduzione del laser è l’unica variazione rispetto al modello base: restano i soliti la canna di 2,8” (71 millimetri; è in lega d’acciaio con finitura ossido nero, come il carrello; passo di rigatura 1:16”), il fusto in nylon rinforzato in fibra di vetro, la mira frontale al trizio, la tacca regolabile in deriva, il caricatore da 10+1 colpi calibro .380 acp.

