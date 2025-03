Blaser introduce il fucile sovrapposto Fbx, per il tiro a volo

La Blaser ha presentato il fucile sovrapposto Fbx, calibro 12 con canna di 810 millimetri destinato al tiro a volo.

Sia nel calcio sia nell’asta ha un contrappeso, che consente di ottimizzare (e customizzare) la distribuzione dei 3.850 grammi senza bisogno d’intervenire sulla canna, di 810 millimetri: è questa una delle caratteristiche principali del Blaser Fbx, il nuovo fucile sovrapposto per il tiro a volo (ovviamente 12 il calibro) dall’azione massiccia; sopra, come su tutte le parti metalliche, ci si trova spalmata una finitura nera Dlc.

Insieme all’ampia superficie del calciolo, in gomma morbida, la geometria del calcio in legno grado cinque (opzionale, con sovrapprezzo, da sei a undici) minimizza il rinculo e il rilevamento; è un vantaggio per la maneggevolezza, favorita anche dal design verticale dell’impugnatura a pistola. Favoriscono l’impiego in pedana anche le tecnologie Anti-double system – Inertial block system ed Ejection ball system, che riducono il peso di sgancio del grilletto.

