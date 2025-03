Shalotek Flex Xlr-17: l’impugnatura per customizzare la Sig Sauer P365

La Sig Sauer ha annunciato la Shalotek Flex Xlr-17, impugnatura in alluminio per customizzare la P365.

Il nome non deve impressionare: al momento la Shalotek Flex Xlr-17 è la soluzione più rapida per customizzare la Sig Sauer P365, e passare dall’impugnatura in polimero a quella in alluminio con finitura Cerakote nera.

Si tratta di un componente modulare aftermarket compatibile con le pistole della linea X-Macro, Axg Legion e XL, con carrello di 3,7” (94 millimetri) e senza sicura manuale; si può decidere liberamente di far finire lo sgancio del caricatore, non incluso, su ciascuno dei due lati.

Completata da guancette staccabili zigrinate in G10 e slitta Picatinny 1913, sul mercato internazionale la Shalotek Flex Xlr-17 (180 grammi scarsi) costa 420 dollari.

