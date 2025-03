Edgun lancia il Fenix, bullpup ad aria compressa con integrato moderatore di suono

Nel corso dell’Iwa 2025 l’Edgun ha presentato il Fenix, bullpup ad aria compressa in tre diversi calibri.

La premessa è inevitabile: data l’integrazione del moderatore di suono, è molto difficile che lo si possa vedere in Italia; resta comunque rilevante il nuovo bullpup ad aria compressa sviluppato dall’Edgun, che nel corso dell’Iwa 2025 ha presentato il Fenix, pensato essenzialmente per il tiro a lunga distanza (circa 102 Joule l’energia alla volata).

Sono tre i calibri pcp disponibili: 6,35 mm (tempi di consegna da tre a sei mesi); 5,5 mm (da cinque a sette mesi); 4,5 mm (da sette a nove mesi); in tutte le versioni, che sul mercato europeo costeranno circa 2.000 euro, il caricatore (utile lo scomparto per piazzarci quello di riserva) ospita dieci colpi.

Compatto (canna di 500 millimetri, lunghezza 684 millimetri, peso 2.400 grammi) e maneggevole, il Fenix si caratterizza inoltre per il funzionamento semiautomatico e un sistema di regolazione avanzato (il regolatore di pressione, tra 60 e 240 bar, è quello introdotto per la Leshly 2).

La dotazione del Fenix si completa con una sicura ambidestra, un poggiaguancia zigrinato in similpelle (ce n’è uno, identico, per la mano debole in prossimità della volata) e infine tre pezzetti di slitta Picatinny: due superiori, uno dei quali di 30 moa, e uno inferiore per l’eventuale bipiede.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine; e scopri la ventunesima edizione (2025) dell’Annuario Armi, disponibile in edicola e nello shop online di Editoriale C&C.