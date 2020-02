Browning B725 New Sporter, il fucile sovrapposto per il tiro in quattro nuove versioni

Il fucile sovrapposto per il tiro di Browning è ora disponibile in quattro nuovi allestimenti: prende il nome di Browning B725 New Sporter.

Senza specifica, Adjustable, Trap Forearm, Adjustable Trap Forearm: il B725 Sporter, classico fucile sovrapposto per il tiro di Casa Browning, si reinventa in quattro differenti allestimenti. Grazie alla forma dell’astina semi-beavertail anziché a tulipe, gli ultimi due modelli soddisfano le esigenze specifiche per il trap. L’altra variazione è sull’Adjustable, ossia la possibilità di regolare la piega del nasello (39-25 millimetri invece che fisso a 36) e del tallone (59-45 millimetri invece di 56).

Per il resto le quattro versioni sono accomunate da canne back bored calibro 12 lunghe 710, 760 o 810 millimetri con finitura brunita opaca. La bascula, in acciaio, si accoppia col calcio a pistola in legno americano grado 2-3, levigato a olio e predisposto per l’inserimento di contrappesi. Decisamente sottile, il calcio è inoltre attrezzato di un poggiapalmo. Il Browning B725 New Sporter si completa con cinque strozzatori Invector DS (cilindrico, ¼, ½, ¾, full) e bindella da 10 millimetri. È disponibile anche la versione per mancini. Il prezzo? 2.849 euro per il Browning B725 New Sporter e il Browning B725 New Sporter Trap Forearm, 3.149 per il Browning B725 New Sporter Adjustable e il Browning B725 New Sporter Adjustable Trap Forearm.

