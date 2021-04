Chiappa Firearms Rhino Airsoft cal. 6 mm, revolver da softair

I Chiappa Firearms Rhino Airsoft ad aria compressa, presentati all’ultimo Shot Show di Las Vegas, costituiscono una famiglia di otto modelli, quattro in calibro 4,5 mm (di libera vendita in armeria) e quattro da softair in 6 mm con potenza inferiore a 1 Joule.

Chiappa Firearms ha deciso di firmare direttamente la famiglia di revolver ad aria compressa basati sul suo rivoluzionario Rhino, revolver che non passa certo inosservato (guarda la nostra prova della versione Nebula).

Sono otto modelli, tutti derivanti dal Rhino 50Ds in calibro .357 Magnum: 50Ds (Black e Nickel), Limited Edition e Charging. I quattro modelli sono declinati ciascuno in due calibri: 4,5 mm o 6 mm; i primi sono venduti in armeria ai maggiorenni con documento d’identità (sono armi a modesta capacità offensiva di libera vendita); i secondi sono assimilati a giocattoli (hanno il tappo rosso alla volata).

Per realizzarli Chiappa si è avvalsa del know-how di Win Gun, azienda con una grande esperienza in revolver ad aria compressa.

Come l’arma da fuoco

Tutti i Chiappa Firearms Rhino Airsoft pesano oltre 1 kg e hanno una resa molto realistica visto che i comandi riprendono esattamente quelli della versione da fuoco.

Grilletto, cane, mire sono come sull’originale che vanta il geniale posizionamento della canna nella camera più in basso del tamburo, conformazione che riduce di molto rinculo e impennamento nella versione a fuoco.

La sicura manuale (non presente nell’arma da fuoco) consiste in una levetta nera posta dietro il cane: spinta in avanti, impedisce al cane di arretrare, bloccando la catena di scatto.

Inoltre, sul lato sinistro, dietro la tacca di mira, troviamo un avviso di cane armato, composto da un piccolo elemento cilindrico di colore rosso che fuoriesce dalla sua sede quando il revolver è pronto a sparare in singola azione. Tale sicura visiva si è resa necessaria in quanto il falso cane dopo essere stato arretrato, torna nella posizione di riposo originale.

Bossoli per pallini

Per rendere ancor più realistico il revolver si è deciso di utilizzare sei bossoli che trattengono tramite un O-ring un pallino ciascuno. L’operazione di ricarica non è dunque rapidissima, a meno di non preparare alcune lunette (non comprese nella confezione della nostra 50Ds, ma in quella della Charging e Limited) per un cambio rapido. Il tamburo bascula sul lato sinistro, sbloccato dalla levetta posta a sinistra, vicino al cane.

Alimentazione nel calcio

Ad alimentare il Rhino è la classica bomboletta da 12 grammi di CO2, che trova posto all’interno dell’impugnatura sotto la guancetta sinistra in plastica (simula il legno), al cui interno troviamo anche la chiave esagonale per abbassare e alzare la vite che spinge la bombola verso la valvola.