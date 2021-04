Verso le elezioni dell’Uits: nuovo comunicato di Rugiero

Si avvicinano le elezioni dell’Uits: Igino Rugiero commenta la decisione del Tar sulla convocazione dell’assemblea e ventila un possibile nuovo commissariamento.

Se non ci fosse in ballo il futuro del tiro a segno italiano, sulla strada che porta alle elezioni dell’Uits ci sarebbero da tirar su gli spalti e appassionarsi a quello che succede. L’ultimo episodio ha come protagonista Igino Rugiero, commissario straordinario in carica e candidato presidente, che ha affidato al sito ufficiale le proprie riflessioni sulle ultime vicende.

Sono due, la pronuncia del Tar sulla convocazione dell’assemblea e il parere del Coni sull’eleggibilità dei rivali, gli argomenti su cui si concentra. Innanzitutto, dopo aver assicurato che “gli uffici dell’Uits stanno lavorando per assicurare il regolare svolgimento dell’assemblea” in programma tra fine primavera e inizio estate, ribadisce che la convocazione “non è un risultato del ricorso al Tar”. L’Uits può tornare a votare grazie “al lavoro portato avanti (sic) da me, in collaborazione con lo staff” e in accordo col governo e col Coni.

“Un ulteriore commissariamento”?

Poi il passaggio più delicato. “Il prossimo presidente dell’Uits” scrive Rugiero “dovrà prima di tutto garantire una guida certa e una continuità di gestione senza correre il rischio che, per motivi a tutti ormai ben noti, si possa andare incontro (sic) a eventuali altre motivazioni per un ulteriore commissariamento”. E, “se dovesse riaccadere, non potrete certo accusare me di non avervi informato e quindi di non avervi messo nelle migliori condizioni per fare la vostra scelta”.

Ora, ognuno la campagna elettorale la fa come vuole. Solo, a occhio non è elegantissimo ventilare un nuovo commissariamento – e Dio solo sa se dopo tre anni e mezzo l’Uits ha bisogno di un presidente – se le elezioni produrranno un risultato sgradito; e forse sarebbe meglio non utilizzare per la campagna il sito istituzionale. Teniamolo per le comunicazioni ufficiali, oppure concediamo lo stesso spazio a tutti i candidati.

