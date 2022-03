Coppa del mondo di tiro a volo: un argento per l’Italia

Silvana Stanco conquista l’argento nella Coppa del mondo di tiro a volo in corso a Nicosia.

Sono le donne a tenere alto il tricolore nella Coppa del mondo di tiro a volo che apre la stagione internazionale Issf. Nella gara femminile di trap Silvana Stanco ha infatti conquistato l’argento, sconfitta soltanto in finale (31-28) dalla campionessa olimpica Zuzanza Rehak Stefecekova (Slovacchia). Ottimo piazzamento anche per Jessica Rossi che chiude quarta: dopo la buona prova in qualificazione, in semifinale è partita piano e non è riuscita ad agguantare il podio. Decima Fiammetta Rossi.

Negativa invece la prestazione degli uomini («Sono rimasto un po’ male» ha commentato il direttore tecnico Albano Pera) nella gara vinta dal turco Oguzhan Tuzun: trentaduesimo Daniele Resca, trentanovesimo Mauro De Filippis, sessantaseiesimo Valerio Grazini.

Pera ha deciso di non far partecipare i suoi alle gare miste (oro per la Turchia) e a squadre (oro per il Kuwait nel trap maschile e per l’Australia nel femminile), eventi non inseriti nel programma olimpico; in Coppa del mondo l’unica eccezione sarà rappresentata dalla tappa di Lonato del Garda. Valutazione differente invece per Mondiali ed Europei, competizioni nelle quali sono in palio i titoli di categoria. Da martedì a giovedì sono in calendario le finali di skeet.

