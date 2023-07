Springfield Armory Model 2020 Rimfire, la carabina bolt-action .22 lr in due versioni

La Springfield Armory Model 2020 Rimfire, nuova carabina bolt-action calibro .22 lr, si declina nelle versioni Classic e Target con calcio rispettivamente in legno e in polimero.

La Classic, con calcio in legno di noce turco, e la polimerica Target, sia nera sia nella variante Sage: sono due le versioni in cui si declina la Model 2020 Rimfire, la nuova carabina bolt-action calibro .22 lr a marchio Springfield Armory; segue di poco la Model 2020 Redline, disponibile nei calibri .308 Winchester e 6,5 Creedmoor.

Dotate di caricatore polimerico da dieci colpi compatibile con quelli della serie Ruger 10/22, entrambe le carabine si sviluppano lungo una canna free-floating da 508 millimetri (passo di rigatura 1:16”; filettatura ½x28); caratteristica è la presenza d’una doppia camma d’armamento e d’una slitta Picatinny con interruzione centrale.

In acciaio 4140 cromato, l’otturatore ruota di 60° grazie all’azione d’una manetta facilmente customizzabile; il peso di sgancio del grilletto stile Model 700 è impostato di fabbrica a 2.040 grammi.

Le due armi differiscono per il profilo della canna (pesante per la Target, sporter contour per la Classic; entrambe condividono però la finitura opaca) che insieme alle caratteristiche del calcio agisce anche sul peso complessivo (3.375 grammi la Target che si ferma a 965 millimetri; 2.805 la Classic che ne raggiunge 971); non cambiano però né la length of pull che resta fissata a 341 millimetri né la precisione a 50 iarde (un pollice).

I prezzi salgono se si passa dalla Target, nera (434 dollari) e Sage (499), alla Classic, che a seconda del grado del calcio costa da 529 a 1.099 dollari (690 e 839 le due gradazioni intermedie).

