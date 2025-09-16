Leatherman Signal, il multitool per ogni evenienza

Il multitool Leatherman Signal è stato progettato per un uso all’aperto; non a caso nella sua dotazione, che offre ben 19 utensili in soli 212 grammi include anche un accendifuoco, un fischietto e un affilatore. Ed è personalizzabile!

Compatto, personalizzabile e adatto a ogni situazione: ecco come dovrebbe essere un utensile da portare con sé in vacanza. Leatherman, pioniere statunitense del multifunzione, propone il suo Signal dedicato ai veri avventurieri.

È sempre ben visibile, grazie ai colori sgargianti (a scelta tra nove tonalità), e a portata di mano, con il moschettone per agganciarlo ai passanti della cintura o dello zaino: è uno strumento compatto e completo dotato di ben 19 diversi attrezzi. Il Leatherman Signal ha tutto quanto serve per rispondere alle esigenze di un campeggiatore o escursionista.

Innanzi tutto, è robusta: è costruita in acciaio 420Hc, con i manici scheletrizzati per ridurre il peso e rivestiti in Cerakote per una maggiore resistenza alla graffiatura e alla corrosione. Quattro robuste viti torx fissano la pinza ai manici, mentre altre due viti torx bloccano i tre utensili in fondo a uno dei manici: apriscatole, punteruolo con asola e innesto per cacciaviti, tutti con una sporgenza o un’unghiatura per facilitarne l’estrazione.

Purtroppo, data la conformazione della Signal, non è possibile utilizzarli a pinza chiusa. La lama – lunga circa 7 cm, spessa 3 mm, di profilo combo (parte a filo liscio parte seghettato) e con un’asola che ne facilita l’apertura – e la sega da legno hanno un robusto blocco liner lock per un utilizzo in sicurezza.

In tutto sono ben 19 gli utensili racchiusi in questa pinza prodotta dallo specialista statunitense: vediamo per primi quelli che la differenziano da modelli analoghi del listino Leatherman. L’accendifuoco, per esempio, è una barretta gialla il cui dorso sporge da uno dei manici della pinza; per estrarlo basta aprire i manici e, dall’interno di quello che ospita l’accendifuoco, spostare la piccola molla che trattiene la barretta nella sua sede.

Le istruzioni consigliano di sfruttare il dorso della sega da legno per produrre le scintille. La barretta non è molto lunga: di conseguenza la quantità di scintille non è eccezionale, ma sufficiente per accendere un falò se si ha sufficiente esca a disposizione. Del resto, è proprio questo il pregio di ogni pinza multitool: incorporare diversi attrezzi, perdendo un po’ in termini di efficacia rispetto a un utensile specifico (che fa sempre il lavoro meglio di un multitool) ma col vantaggio di poterli avere sempre con sé; in altre parole: un bellissimo attrezzo è perfettamente inutile se è rimasto sul banco in garage.

La barretta gialla cela un altro attrezzo molto utile quando si è in difficoltà in un’escursione: un fischietto. L’altro manico della pinza ospita un affilatore diamantato che si estrae abbassando la leva di blocco dei tre attrezzi all’estremità del manico. Anche in questo caso non potrete utilizzarlo per affilare un bowie, ma per riprendere il filo della lama del Signal è più che sufficiente.

Chi avrà necessità di piantare qualche picchetto, potrà poi sfruttare la pinza come martello utilizzando la parte piatta posta a un’estremità del manico; qui troviamo anche due fori esagonali che fungono da svitadadi (inserti standard da 1/4” e 3/16”) e una levetta che blocca in chiusura la pinza: è una componente che si rivela molto utile e comoda quando si sfruttano la sorta di moschettone o la clip per il trasporto del Signal, rispettivamente appesa al passante dei pantaloni o in tasca.

Per chi vuole riporla nello zaino, invece, Leatherman include nella confezione il fodero in Cordura, ben fatto ma leggermente sovradimensionato perché lascia un po’ di spazio libero sopra al Signal. Da ultimo, la garanzia: Leatherman offre una copertura di ben 25 anni; su questo fronte, dunque, si possono dormire sonni tranquilli.

Produttore: Leatherman, Usa, eu.leatherman.com

Modello: Signal

Materiali: acciaio 420 Hs

Attrezzi: pinza con punte tronche tagliacavi removibili in acciaio lama a filo parzialmente seghettato da 7 cm sega per legno innesto per cacciaviti (cacciavite piatto grosso, cacciavite Phillips) due chiavi esagonali apribottiglie apriscatole spelacavi martello accendifuoco fischietto di emergenza affilatore al diamante punteruolo alesatore ago di emergenza moschettone

Lunghezza: 114 mm (chiusa), 172 mm (aperta)

Peso: 212 g

Prezzo indicativo: 159 euro

