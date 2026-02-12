Due settimane a Iwa 2026: cento le aziende italiane

Manca pochissimo all’inaugurazione di Iwa 2026, la fiera professionale delle armi, della caccia e della sicurezza in programma a Norimberga dal 26 febbraio al 1° marzo: l’Italia sarà fra le tre nazioni più rappresentate.

Dei circa mille espositori che da tutto il mondo porteranno a Norimberga le novità della prossima stagione cento arriveranno dall’Italia, che dunque entra nella lista delle tre nazioni più rappresentate: per gli operatori professionali è una ragione in più per visitare Iwa 2026, la fiera delle armi, della caccia, del tiro sportivo, della coltelleria, dell’outdoor e della sicurezza in programma dal 26 febbraio al 1° marzo.

Visitare Iwa consente di individuare in anticipo le tendenze internazionali, accedere a prodotti e tecnologie prima che arrivino sul mercato nazionale, ampliare la rete commerciale con altri marchi, scoprire nuove opportunità di distribuzione esclusiva, instaurare rapporti diretti con i produttori più influenti: in questo modo ci si può preparare al meglio alla stagione, adattare gli assortimenti e offrire all’utenza prodotti attuali.

Lo slogan «Made for trade» non è soltanto una formula accattivante: gli organizzatori la definiscono «una promessa precisa», che descrive una manifestazione costruita intorno alle esigenze del commercio specializzato, e segnalano che per i professionisti italiani Iwa non è semplicemente una fiera, ma «un investimento strategico per il futuro del business».

Accedendo alla biglietteria online è possibile acquistare il titolo d’ingresso valido per un giorno (47 euro) o per tutta la durata della fiera (69 euro).

