Ok a impiego arma in dotazione a carabinieri per esercizio presso poligoni Tsn

Il Sic fa sapere che i carabinieri possono recarsi presso i poligoni Tsn per esercitarsi con l’arma in dotazione individuale.

Dopo l’ultima circolare del comando generale dell’Arma, che apre a quest’ipotesi disciplinando la tracciabilità delle sessioni di tiro, la registrazione tecnica dei colpi esplosi e il rilascio di un’attestazione formale dell’attività svolta, i carabinieri potranno recarsi presso i poligoni – civili – Tsn per esercitarsi con l’arma in dotazione individuale.

Ne dà notizia il Sic, Sindacato indipendente carabinieri, che questa possibilità l’aveva chiesta nel 2024 con quella che definisce «una proposta tecnicamente strutturata, orientata esclusivamente a rafforzare l’addestramento individuale e la tutela» visto che «l’esercitazione autonoma, svolta [fuori] servizio e senza oneri per l’amministrazione, costituisce un investimento concreto sulla sicurezza dell’operatore e, conseguentemente, del cittadino».

Per il Sic, che ne apprezza «la capacità d’ascolto istituzionale e la volontà di valorizzare iniziative orientate alla formazione, al benessere e alla sicurezza del personale», quello del comandante generale Salvatore Luongo è «un segnale di responsabilità e lungimiranza, che rafforza il rapporto tra vertice e base operativa».

