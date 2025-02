Ice Breaker: a breve la Daniel Defense in edizione limitata #21

La Daniel Defense sta per svelare l’Ice Breaker, la carabina #21 della Limited series.

Avrà accenti gelidi la ventunesima carabina da collezione che nei prossimi giorni la Daniel Defense introdurrà nella Limited series, assegnandole il 21 come numero progressivo: si chiama infatti Ice Breaker, e la prima immagine diffusa è suggestivissima.

Finora ha avuto successo la strategia con cui la Daniel Defense annuncia il lancio con qualche giorno d’anticipo: i pochi esemplari disponibili (qualche centinaio?) in cui ha replicato i primi venti modelli sono sempre andati rapidamente esauriti.

È probabile che succeda anche stavolta per un’arma di cui s’intravedono il profilo, il caricatore maggiorato e accenti bianchi sulla finitura dell’azione e del copricanna ripresi anche dal cannocchiale di serie. Per scoprire qualche dettaglio in più basta aspettare poco.

