Weatherby introduce la carabina Marx V Deluxe Varmintmaster

La Weatherby ha annunciato la nuova carabina bolt-action Marx V Deluxe Varmintmaster, costruita sulla nuova azione corta per i calibri .224 Weatherby magnum e .22-250 Remington.

Il modello è la Varmintmaster Action, con otturatore a sei tenoni, introdotta dal capostipite Roy nel 1964 e in produzione fino al 1994: è a questa che s’è ispirata la Weatherby per sviluppare la nuova azione corta Mark V, su cui ha costruito la carabina Deluxe Varmintmaster con passo di rigatura 1:8” (originariamente era 1:14”) in entrambi i calibri disponibili, ossia .224 Weatherby magnum e .22-250 Remington.

I due allestimenti condividono anche la misura della canna, lunga 24” (610 millimetri), con filettatura, volata svasata verso l’interno e finitura bluizzata. La lunghezza totale della Deluxe Varmintmaster raggiunge i 1.105 millimetri (343 millimetri la length of pull), cui corrisponde un peso di 3.085 grammi.

Per il calcio, del tipo Montecarlo, la Weatherby ha scelto il legno di noce grado AA (zigrinatura a diamante); l’asta per la mano debole è in palissandro.

La descrizione tecnica si completa infine col grilletto TriggerTech, l’otturatore a 54° e il caricatore da 5+1 colpi. Come per tutte le carabine costruite sull’azione Mark V, la Weatherby promette un’accuratezza entro il minuto d’angolo (moa).

Sul mercato internazionale la Deluxe Varmintmaster costa 2.749 dollari; per l’eventuale sbarco in Italia occorrerà attendere comunicazioni dalla Bignami, della cui rete il marchio Weatherby fa parte.

