Edizione limitata #23: Daniel Defense presenta la Crocodile

La Daniel Defense ha svelato la Crocodile, la ventitreesima carabina della Limited Series.

La ragione della scelta del nome è chiara se si guarda la tonalità assunta dalla finitura custom Cerakote, camouflage: è sufficiente guardare l’azione, in alluminio aeronautico 7075 T6 anodizzato tipo III, per capire come mai la Daniel Defense abbia chiamato Crocodile la ventitreesima carabina semiautomatica da collezione (funzionamento a presa di gas) introdotta nella linea Limited Series dopo l’Executive Carry, la prima pistola della linea.

La base è una Ddm4 V9, dunque calibro 5,56×45 mm Nato, sviluppata lungo una canna di 16” (406 millimetri; profilo Government, passo di rigatura 1:7”, filettatura ½x28, copricanna di 15”) in acciaio al cromo molibdeno vanadio; il rompifiamma collocato sulla volata è invece in acciaio inossidabile passato da un trattamento di nitrurazione in bagno di sale.

Per il calcio, a pistola, la Daniel Defense ha scelto il polimero rinforzato in fibra di vetro; la possibilità di regolarlo porta la lunghezza complessiva a oscillare tra 819 e 911 millimetri; 2.990 grammi il peso.

Per la fornitura del grilletto la Daniel Defense, che produce internamente il caricatore, ha scelto la Timney Triggers; Magpul Mbus 3 infine il red dot flat dark eart.

