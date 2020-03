Fausti Dea Sport, giustapposto per le pedane

Razionale, semplice, robusto. Il Fausti Dea Sport è il nuovo giustapposto creato appositamente per le competizioni tiravolistiche, terreno da sempre ad appannaggio dei fucili sovrapposti, ma che le nuove tendenze in arrivo dagli Usa aprono anche ai double gun.

Il nome scelto, Dea Sport, indica il legame di continuità con la fortunata serie Dea, della quale Fausti riprende il concetto di partenza, ovvero la rivisitazione moderna di un classico dell’arte armiera. Con Dea Sport, realizzato per ora solo in calibro 12, le sorelle Fausti rivoluzionano l’idea stessa di giustapposto proponendo – con il nuovo modello – soluzioni di grande qualità e praticità. La bascula ora è integrale, per reggere meglio le migliaia di colpi che un fucile da competizione è destinato a sparare. Rivisto anche il sistema di sparo, più simile a un meccanismo di sovrapposto, prevedendo per esso molle elicoidali anziché le classiche a V montate sui fucili da caccia della serie Dea “regolare”. L’idea delle molle elicoidali investe anche il sistema dell’estrazione automatica di Dea Sport, a garanzia di una ripetibilità d’estrazione anche sotto forte stress. Viene applicato un pratico sistema di scatto con monogrilletto selettivo, in modo da consentire ai tiratori la massima flessibilità nell’uso dell’arma sul campo e nella scelta delle competizioni da affrontare. La linea rigorosa, quasi spartana di Dea Sport sottolinea e rivela le caratteristiche prettamente sportive per le quali il modello è nato. Il calcio regolabile è quasi obbligatorio per chi sceglie un fucile da tiro e ha bisogno di tempo e di prove per trovare l’assetto migliore. Abbinata a un’asta a castoro di generose dimensioni, la calciatura evidenzia il carattere grintoso e sportivo dell’insieme che traspare anche dalla scelta della finitura di bascula, un nero profondo dal quale emerge solo il nome del modello e del costruttore. Non mancano, nel Fausti Dea Sport, gli strozzatori intercambiabili, che protudono dalle canne per un facile smontaggio. Queste sono realizzate in tre diverse lunghezze: 71- 76-81 cm e camerate magnum.