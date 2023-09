Finale della Coppa del mondo di tiro, ecco gli italiani qualificati per Doha

L’Issf ha ufficializzato i nomi degli atleti qualificati per la finale della Coppa del mondo di tiro, in programma a Doha dal 18 al 27 novembre

Cinque nel tiro a segno, sette nel tiro a volo: anche se non sbilanciato come il conto delle carte olimpiche per Parigi 2024 assegnate finora, non è simmetrico neppure il riepilogo degli italiani qualificati alla finale della Coppa del mondo di tiro in programma a Doha dal 18 al 27 novembre

Carabina ad aria 10 metri

Danilo Sollazzo

Pistola ad aria 10 metri

Federico Nilo Maldini

Paolo Monna

Pistola rapida 25 metri

Massimo Spinella

Carabina 50 metri 3 posizioni

Sofia Ceccarello

Skeet

Gabriele Rossetti

Simona Scocchetti

Elia Sdruccioli

Trap

Massimo Fabbrizi

Daniele Resca

Jessica Rossi

Silvana Stanco

