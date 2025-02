Fiocchi aggiorna le munizioni da tiro a volo: ecco Golden X e Official X

Introducendo le Golden X e le Official X, la Fiocchi amplia l’offerta di munizioni calibro 12 per il tiro a volo.

Cambia la combinazione di polvere, borra e pallini, affinché a parità di pressione aumentino la velocità iniziale e la penetrazione, e si possa ottenere una rosata più densa e uniforme: è per raggiungere questi obiettivi che la Fiocchi ha deciso d’aggiornare l’offerta delle proprie munizioni calibro 12 per il tiro a volo introducendo Golden X (24 grammi) e Official X (28 grammi).

Prodotta nello stabilimento di Bologna, la nuova miscela di polvere combina grani di diversa granulometria e diversa densità: i grani blu, a combustione più rapida, accelerano l’accensione; i grani gialli, a combustione più lenta, prolungano l’effetto della spinta; in questo modo s’ottengono una combustione completa, e una maggiore uniformità balistica.

Per massimizzare l’effetto della nuova miscela la Fiocchi ha revisionato il classico disegno esclusivo della borra: a sei petali, il taglio effettuato a macchina favorisce l’apertura integrale.

Per i pallini, numero 7,5 e 9,5, la Fiocchi ha scelto una lega di piombo ad alto peso specifico e ad alto contenuto d’antimonio: oltre a rendere la rosata più densa e uniforme e ad aumentare la penetrazione, queste caratteristiche migliorano la durezza e la resistenza e alla deformazione.

A differenza delle Official X, le munizioni Golden X sfruttano l’innesco omonimo per ridurre il tempo di canna: ciò, si legge nella nota, «si traduce in una maggiore velocità iniziale del pallino e in una pressione più elevata, [aspetti che] favoriscono una rosata più densa e uniforme, specialmente alle lunghe distanze».

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine; e scopri la ventunesima edizione (2025) dell’Annuario Armi, disponibile in edicola e nello shop online di Editoriale C&C.