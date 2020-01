Gare di tiro dinamico sportivo 2020: ecco le quote d’iscrizione

La Fitds ha reso noto l’importo delle quote d’iscrizione alle gare di tiro dinamico sportivo 2020.

50 euro per il campionato federale, 60 per l’Italiano, 90 per il National Federale, 125 per il National Handgun: la Fitds ha reso note le quote d’iscrizione alle gare di tiro dinamico sportivo 2020. Partecipare al Summer Race costa 40 euro, 70 invece la quota per il Warm Up. 75 e 110 euro l’importo rispettivamente per iscriversi al Campionato italiano shotgun -rifle – Pcc e alla competizione combinata.

La Federazione si è espressa anche sulle quote per le gare amatoriali di tiro dinamico sportivo 2020. 15, 25 e 35 euro la competizione realizzata rispettivamente su tre, sei e nove esercizi all’interno del campionato nazionale.

Negli scorsi giorni sono stati già diffusi calendari e sedi delle gare di tiro dinamico sportivo 2020.