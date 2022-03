Geco Target Hp, un terzo calibro per le munizioni per il tiro a lunga distanza

Le Target Hp, munizioni Geco per il tiro a lunga distanza, saranno disponibili anche in .308 Winchester.

Nelle ultime ore se n’è parlato soprattutto per questioni aziendali, ma Geco – così come tutti i marchi del gruppo Ruag Ammotec che sta per entrare nell’orbita di Beretta – continua a proporre al mercato una serie di novità: dal terzo trimestre del 2022 le Target Hp, munizioni per il tiro a lunga distanza, saranno infatti disponibili anche in calibro .308 Winchester.

Aumenta la grammatura rispetto ai due 6,5 (6,5 Creedmoor e 6,5×55 Se) in cui finora erano realizzate: si sale infatti da 8,4 a 10,9 grani. Non cambiano però le caratteristiche tecniche, a partire dalla punta cava e dal design aerodinamico boat-tail che rende elevato il coefficiente balistico; ne derivano inoltre precisione elevata e rinculo assorbibile. Le Geco Target Hp saranno vendute in confezioni da 50 a un prezzo ancora da scoprire.

