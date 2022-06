Hatsan Velox II, la nuova linea di pistole ad aria compressa

Hatsan ha annunciato che a breve metterà in commercio la Velox II, una nuova linea di pistole ad aria compressa.

Le informazioni disponibili sono pochissime, ma sono bastate a scatenare i sogni di mezzo mondo: con un post su Instagram la turca Hatsan ha annunciato che a breve metterà in commercio una nuova linea di pistole ad aria compressa; si chiama Velox II e dalle prime immagini si apprende che sarà disponibile (almeno) in calibro 5,5mm. Oltre che dalla presenza delle mire in fibra ottica, la particolarità è data dal colore del serbatoio realizzato non solo nel classico nero ma anche in rosso, verde e blu.

Per conoscere qualche dettaglio in più, compresi tempi della distribuzione internazionale (Hatsan è un marchio di Bignami) e relativo prezzo, bisognerà attendere un altro po’. Ma la passione è inconciliabile con la fretta: Hatsan, che aveva già la nostra curiosità, ora ha la nostra attenzione.

Di Hatsan si era molto discusso un paio d’estati fa, quando in poche settimane lanciò sul mercato due carabine ad aria compressa (la Blitz e la Hydra Qe, multicalibro) e l’Escort Trophy, fucile semiautomatico a recupero di gas.

