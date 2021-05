Heckler & Koch SFP9 Match OR, la pistola sportiva optics ready

La Heckler & Koch SFP9 Match OR è la nuova pistola sportiva optics ready per il tiro accademico o dinamico.

È pensata per il tiro sia accademico sia dinamico, costruita in modo tale da favorire l’impugnatura bassa e la rapida ripetizione del colpo: Heckler & Koch presenta così la SFP9 Match OR, la sua nuova pistola sportiva optics ready. Le piastre intercambiabili la rendono compatibile con Docter Sight III, Meopta Meosight III, Insight MRDS, Burris Fastfire 2/3, Trijicon RMR, C-More STS2, Leupold Deltapoint, Vortex Viper / Venom.

Smontabile senza attrezzi e fornita di comandi ambidestri e indicatore di pistola armata, la SFP9 Match OR si presenta come una 9×19 ad azione singola con canna match da 14 centimetri. La possibilità di scegliere impugnatura e backstrap, intercambiabili, permette di dar vita a venticinque combinazioni diverse. Da 20 colpi il caricatore, 227 millimetri la lunghezza totale per 813 grammi di peso.

