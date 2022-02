Heritage Rough Rider Black Tactical Cowboy, il revolver .22 Lr in edizione speciale

Revolver .22 Lr ad azione singola, l’Heritage Rough Rider Black Tactical Cowboy è compatibile anche con un tamburo per munizioni .22 Wmr.

La fibra di carbonio impiegata per l’impugnatura introduce la tecnologia moderna in un mondo tradizionale: anche l’onomastica richiama il matrimonio da cui nasce il nuovo revolver .22 Lr di Heritage, in edizione speciale. L’ultimo arrivato nella linea Rough Rider si chiama infatti Black Tactical Cowboy, revolver ad azione singola con canna filettata da 165 millimetri (6,5”); il tamburo da sei colpi può essere sostituito con uno analogo per munizioni .22 Wmr.

Pensata innanzitutto per l’installazione degli accessori, la slitta Picatinny è impiegabile anche come tacca di mira da utilizzare insieme alla mira frontale in fibra ottica. Dotato di sicura al cane e al pollice, il revolver Heritage Rough Rider Black Tactical Cowboy è complessivamente lungo 301 millimetri e pesa 910 grammi; poco più di 210 dollari il prezzo di lancio sul mercato internazionale.

Nelle scorse settimane Heritage aveva presentato il Barkeep Boot, revolver compatto in tre diverse varianti.

