Il Cio apre a un possibile slittamento dei Giochi olimpici

Lo slittamento dei Giochi olimpici è una possibilità reale.

La cancellazione non è in agenda, “non risolverebbe alcun problema”, ma per la prima volta il possibile slittamento dei Giochi olimpici non è più un sussurro. Il Cio ha infatti reso noto di star valutando i diversi scenari per Tokyo 2020: tra questi vi è anche un rinvio della cerimonia d’apertura all’autunno o, più verosimilmente, al 2021.

Il Comitato olimpico intende fare di tutto per salvaguardare la salute degli atleti coinvolti e contribuire al contenimento del coronavirus Covid-19. È vero che in Giappone la situazione è sotto controllo, ma quanto accade nel resto del mondo, in Europa soprattutto, spinge alla massima cautela. È chiaro che un eventuale slittamento comporterebbe delle difficoltà evidenti. I calendari internazionali dovrebbero infatti essere ripensati, alcune sedi non sarebbero più disponibili senza contare gli enormi problemi di logistica e gestione delle prenotazioni.

Il Cio confida che le prossime quattro settimane consentiranno di avere le idee più chiare. Ogni scenario, incluso lo slittamento dei Giochi olimpici, sarà studiato insieme al comitato organizzatore e alle autorità giapponesi che proprio in queste ore stanno valutando la situazione. Nel frattempo il Canada ha annunciato che non invierà i propri atleti per tutto il 2020 e spinge per il rinvio di un anno. Francia, Germania, Polonia e Australia sono pronte a seguirlo.

