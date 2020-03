Tanfoglio Stock III Special, cromata per durare di più

La Tanfoglio Stock III Special è u na delle novità 2020 della Casa gardonese. S i distingue dalla nera Stock III per la speciale finitura cromata di fusto e carrello (lucida ai lati ma satinata sopra e sotto) che, oltre a donare all’arma un’estetica molto piacevole, ne aumenta la resistenza alle sollecitazioni dell’uso sportivo.

La Tanfoglio Stock III Special è una semiautomatica a doppia azione, in 9×21, adatta per le gare di tiro dinamico in Division Production; ha canna cilindrica Lothar-Walther semipoligonale da 5 pollici in 9×21 Imi (anche in .40S&W e .45Acp) e, carrello in acciaio con ampie zigrinature laterali, pacchetto di scatto Unica con un peso di sgancio sotto il chilogrammo in singola azione, sicura ambidestra e mire sportive.

Bilanciamento riuscito

Il fusto integrale fino alla volata della Tanfoglio Stock III Special migliora il bilanciamento dell’arma; è presente un attacco rail per il posizionamento di una torcia o di un puntatore laser. Nuove sono le guancette in alluminio con viti con testa torx godronata: non si allentano con le vibrazioni legate all’uso visto che avvitandosi grattano un po’ di materiale.

Scatto misto

Lo scatto della Tanfoglio Stock III Special ha una progressione inversa rispetto alle altre Tanfoglio: ha un primo tratto più duro seguito da uno più morbido; questo per facilitare il passaggio dalla doppia alla singola azione da parte di chi non è particolarmente allenato a farlo. Prezzo 1.300 euro, distribuisce Tfc.

