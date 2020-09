Il vincitore del Master Fiocchi 2020? Il solito

Mauro De Filippis bissa il successo del 2019 e si conferma vincitore del Master Fiocchi. La gara ospitata dal Tav Umbriaverde di Todi è servita anche a definire i dieci nomi della Top Ten Fiocchi 2021.

Ancora De Filippis, come nel 2019: il numero uno nel ranking mondiale di fossa olimpica si laurea di nuovo vincitore del Master Fiocchi, l’ultimo atto del Fiocchi Day. Francesco D’Aniello e Giandomenico Cirone hanno però retto fino allo spareggio su venticinque piattelli: la gara regolare si era infatti chiusa con i tre in testa alla pari, 96/100. I due si sono consolati col primo posto rispettivamente in Eccellenza-Prima Categoria e Terza Categoria. Medaglia anche per Arcangelo Loragno, migliore in Seconda. D’Aniello, Loragno e Cirone entrano inoltre nella Top Ten Fiocchi 2021 insieme a Diego Puccio, Riccardo Faccani, Josef Fortunato, Giuseppe Burzigotti, Renato Ferrari, Cosimo D’Elia e Michele D’Aniello: per tutta la prossima stagione potranno gareggiare come membri effettivi del Fiocchi Team.

Scopri le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi su Armi Magazine. E non perdere Armi Magazine settembre 2020, in edicola da questi giorni.