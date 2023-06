Italian Open Beretta Green Cup, solo Italia nel mixed di Trap

La tredicesima edizione della Italian Open Beretta Green Cup ha incoronato i campioni del mixed team di Trap

Per la Italian Open Beretta Green Cup, sulle pedane del Tav Umbriaverde-Todi di Massa Martana (Pg) hanno gareggiato 35 coppie miste in rappresentanza di 10 Paesi, ma solo quattro hanno meritato l’accesso ai medal match conclusivi. A sfidarsi nel duello più importante sono stati i senior Alessandra Della Valle (Fiamme Azzurre) di Solaro (Mi) e Matteo Marongiu (Fiamme Oro) di Sassari e gli junior Valentina Archetti (Fiamme Oro) di Coccaglio (Bs) ed Edoardo Antonioli (Fiamme Azzurre) di Solarolo (Ra). Entrambi i team hanno chiuso le qualificazioni con 144/150, ma nel duello conclusivo hanno avuto la meglio i senior che hanno potuto fare affidamento su una maggiore esperienza. Alle fine l’oro è stato della premiata ditta Della Valle-Marongiu con 47/50, mentre Archetti-Antonioli si sono dovuti accontentare dell’argento con 42/50. Sul podio sono saliti anche Martina Grioni (Carabinieri) di Garlasco (Pv) e Alessandro Chianese (Marina Militare) di Casandrino (Na), in finale per il terzo posto con 143/150 e poi di bronzo contro la coppia mista composta dall’ungherese Anna Nittrai e dall’italiano Claudio Pedicini di Deruta (Pg) battuti con 33/50 a 31/50.

Domenica le finali

Alla cerimonia di premiazione il presidente Fitav e Issf Luciano Rossi con Dauij Al Otyaibi, segretario generale della Confederazione asiatica e presidente della Federazione kuwaitiana di tiro, Pierre Jalk, presidente del Comitato olimpico libanese e presidente della Federazione libanese di tiro e Michale Waz, presidente della Federazione di tiro di Singapore. Oggi le pedane ospiteranno gli specialisti di Trap impegnati nella preparazione alla gara individuale. Le finali si svolgeranno domenica 2 luglio.