La Benelli Lupo in edizione limitata: ecco l’Alpha Special Edition

La Benelli ha deciso di declinare la bolt-action Lupo nell’Alpha Special Edition, che tra il design e l’alleggerimento dei componenti pesa mezzo chilo in meno rispetto alla versione standard.

Definirla scheletrata è riduttivo: è particolarissimo il design («pionieristico» lo definisce la Benelli) assunto dalla carabina bolt-action Lupo nella versione Alpha Special Edition, prodotta in soli mille esemplari calibro .308 Winchester; insieme all’alleggerimento dei componenti, sia metallici (carcassa, fodero, canna) sia polimerici (calcio e asta), la nuova configurazione consente di risparmiare circa mezzo chilo (2.600 grammi il traguardo) rispetto alla versione standard senza che si debba rinunciare a stabilità e resistenza.

Rastremata, in acciaio rigido come l’azione, con profilo esterno alleggerito (pencil profile), la canna flottante Crio misura 510 millimetri (il suo diametro, di 26 millimetri sul lato del fodero, s’assottiglia fino a 15,4 millimetri in volata); qui, come su otturatore, manetta, fodero e coprifiletto, risalta il trattamento Best.

Per lo chassis la Benelli ha impiegato una lega leggera d’alluminio; tecnopolimeri speciali ad alta resistenza per calcio e asta; poliuretano per il calciolo.

Infine, dell’Alpha Special Edition è possibile regolare sia lo scatto, alleggerito (650-1.650 grammi), sia la length of pull (340-360 millimetri); 1.018 millimetri la lunghezza complessiva.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine; e scopri la ventunesima edizione (2025) dell’Annuario Armi, disponibile in edicola e nello shop online di Editoriale C&C.