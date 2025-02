Da sabato a lunedì Verona ospita Eos 2025, la principale fiera italiana dedicata alle armi, alla caccia e alla pesca.

È rimasto giusto da lucidare la maniglia di ciascuno dei due ingressi (sì, quest’anno sono due: a Re Teodorico, via dell’Industria, s’aggiunge San Zeno, quello che s’affaccia su viale del Lavoro): sta per iniziare Eos 2025, la principale fiera italiana delle armi, della caccia e della pesca. Il trittico non deve sorprendere: Eos infatti è l’acronimo di European outdoor show.

L’appuntamento è, tradizionalmente, al centro fieristico di Verona, che resterà aperto sabato 8 (ore 9-18), domenica 9 (ore 9-18) e lunedì 10 (ore 9-16). Sono quattro (9, 10, 11, 12) i padiglioni dedicati.

Il quartiere espositivo è raggiungibile in pochi minuti dal centro di Verona, dalla stazione ferroviaria e dall’autostrada, e dista una decina di chilometri dall’aeroporto Valerio Catullo di Verona. Dall’autostrada A22 del Brennero bisogna uscire a Verona Nord; percorrere la tangenziale Sud in direzione Vicenza, e dirigersi verso Verona; infine, all’uscita numero 6 Alpo seguire le indicazioni per Fiera (distanza 7 chilometri). Dall’autostrada A4 Torino-Trieste bisogna uscire a Verona Sud, e seguire le indicazioni per Fiera (distanza un chilometro).

Venite a conoscere la redazione di Armi Magazine

È ancora possibile acquistare i biglietti online, per risparmiare qualcosa ed evitare la coda alla biglietteria della fiera: un ingresso costa 16,35 euro (12,90 quello ridotto per i gruppi da dieci persone in su); 24,15 euro l’abbonamento per due giorni; 32,90 euro quello per tre.

Ovviamente anche Armi Magazine, insieme a tutte le altre riviste del gruppo Editoriale C&C, sarà presente a Eos 2025: vi aspettiamo al nostro stand (è il C300, nel padiglione 12), per confrontarci con voi sul mondo delle armi e sulle ultime novità in armeria, e per regalarvi un gadget in edizione limitata se decidete d’abbonarvi alla rivista.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine; e scopri la ventunesima edizione (2025) dell’Annuario Armi, disponibile in edicola e nello shop online di Editoriale C&C.