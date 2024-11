La Ruger Lcp Max si veste di oro rosa

La Ruger ha declinato in una variante oro rosa la sua Lcp Max, pistola compatta calibro .380 acp nata per la difesa personale.

Al fianco di quella classica total black, per un po’ nel catalogo Ruger (in America la gestisce in esclusiva il distributore Talo, che qualcuno di questi modelli ogni tanto fa arrivare in Europa) ci sarà una variante oro rosa della Lcp Max, caratterizzata da una particolare finitura Cerakote sul carrello in lega d’acciaio e sul fusto in polimero rinforzato in fibra di vetro.

Le dimensioni e le caratteristiche tecniche restano quelle che hanno reso questa pistola una delle compatte più diffuse: la canna, con finitura ossido nero, misura 71 millimetri, e porta la lunghezza complessiva a 131 millimetri (circa 300 grammi il peso); il caricatore ospita 10+1 colpi calibro .380 acp.

Della dotazione di serie (poco più di 450 dollari il prezzo internazionale) fanno parte anche una mira frontale al trizio con riferimento bianco e una tacca di mira regolabile in deriva.

