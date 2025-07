La Smith & Wesson M&P Fpc anche in .22 lr

Oltre che in 9×19, 10 mm e .40 S&W, la Smith & Wesson ha deciso di produrre la carabina semiautomatica M&P Fpc anche nel calibro .22 lr.

Al 9×19, al 10 mm e al .40 S&W s’aggiunge un quarto calibro: la Smith & Wesson, infatti, ha deciso di produrre la carabina semiautomatica M&P Fpc, ispirata all’omonima serie di pistole, anche in .22 lr (tre i caricatori di serie, da venti colpi ciascuno).

Restano identici la lunghezza della canna in acciaio al carbonio, 16,25” (nel sistema decimale corrispondono a 412,75 millimetri; filettatura ½x28), il peso e la lunghezza massima, rispettivamente 2.280 grammi e 772 millimetri.

La lunghezza minima è pari a 416 millimetri: la M&P Fpc, infatti, è una carabina col calcio collassabile (è in polimero, e c’è spazio per il caricatore di riserva; 368 millimetri la length of pull, o lunghezza di tiro, fissa), il cui meccanismo di chiusura rende possibile il trasporto in sicurezza e previene le interferenze sia con le ottiche, facilmente installabili come tipico delle armi optic ready, sia con gli accessori montati sulla slitta Picatinny superiore o sugli slot M-Lok del copricanna.

Caratterizzata infine dall’impugnatura compatta (quattro le guancette intercambiabili), dal grilletto flat e dalla sicura cross-bolt, sul mercato internazionale la M&P Fpc calibro .22 lr costa 549 dollari. L’eventuale distribuzione in Italia passerà dalla torinese Prima Armi, che ha in gestione il marchio Smith & Wesson.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.