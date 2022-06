La Taurus G3 Toro in Italia

Bignami è pronta a distribuire in Italia la pistola optic ready Taurus G3 Toro.

A breve la Taurus G3 Toro sarà disponibile in Italia: lo fa sapere il suo distributore Bignami con un post sulla home del sito ufficiale; già stabilito il prezzo, 559 euro.

Presentata poco più di un anno fa, la Toro è la versione optic ready della Taurus G3 ora dotata di quattro piastre intercambiabili (una per Docter, Noblex, Vortex Venom, Burris Fastfire, Sightmark Mini; una per Trijicon Rmr e Holosun Hs407c; una per C-More Sts2; una per Leupold Delta Point e Bushnell Rcs-250) per i red dot più diffusi sul mercato.

L’arma è realizzata in calibro 9 mm, da qualche mese impiegabile senza limiti anche in Italia; sono quattro i dispositivi di sicurezza utilizzati da Taurus (sicura manuale; sicura al cane; indicatore di colpo in canna; sicura al grilletto).

Dotata di un caricatore da 15 colpi e di una canna da 102 millimetri, la G3 Toro sta in 185 millimetri (705 grammi il peso totale); ne esiste anche una versione compatta, la G3c, contenuta in 160 millimetri (canna da 81) e 625 grammi.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.