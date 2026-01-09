La Tx in 9 mm: la Taurus introduce la Tx9, in tre varianti

La Taurus Usa ha annunciato la Tx9, linea di pistole modulari striker fired in sola azione singola calibro 9×19 mm.

Dal solo rimfire l’offerta cresce: oltre che in .22 lr la Taurus Usa ha deciso di proporre la sua linea di pistole Tx anche in calibro 9×19 mm, e l’ha declinata in tre varianti, striker fired in sola azione singola, differenti per la lunghezza della canna e dunque per quella complessiva, identiche per il prezzo di lancio, 500 dollari.

Si riducono le dimensioni quando si passa dalla full size (canna di 4,5”, ossia 114 millimetri, caricatore di 17 colpi, peso di 710 grammi), pensata come pistola di servizio e per la difesa abitativa ma anche per l’addestramento, alla taglia compatta (canna di 4”, ossia 102 millimetri, 15 colpi, 670 grammi) e alla subcompatta (canna di 3,4”, ossia 86 millimetri, 13 colpi, 615 grammi); oltre al solito layout dei comandi, fra tutte e tre la Taurus assicura di mantenere anche il solito feeling di sparo, per favorire i tiratori nell’eventuale passaggio da una all’altra.

Il passaggio lo favorisce anche il Taurus modular system, lo chassis in acciaio che potenziando le opzioni modulari rende possibile montare un’impugnatura più piccola per una canna full size e viceversa.

Ogni pistola è equipaggiata di carrello Toro (Taurus optic ready option), che favorisce l’installazione di un red dot da usare insieme alla mira frontale, con riferimento bianco, e alla tacca posteriore regolabile in deriva.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.