Laugo Alien road show, tappa all’Invictus Close Shooting Range a Erba

Il Laugo Alien road show, con la collaborazione dell’armeria Frigerio di Lecco, arriva a Erba, in provincia di Como, nella splendida struttura al chiuso dell’Invictus Close Shooting Range, domenica 2 aprile.

Il tour è stato ideato dall’importatore Tfc per presentare la nuova pistola ceca e, soprattutto, per farla provare in poligono. In questo modo, sarà possibile toccare con mano le innovazioni introdotte con questo modello.

La pistola ceca Laugo Alien è infatti un prodotto estremamente interessante, ma per capire bene come si comporta allo sparo c’è solo un modo: provarla in poligono (guarda la videoprova di Armi Magazine).

Ecco perché Tfc, importatore ufficiale di Laugo Arms, ha presentato il Laugo Alien road show, che ha preso il via sabato 18 marzo 2023 al Tsn di Firenze, e domenica 2 aprile arriva alla struttura di Erba.

Per prenotarsi è possibile chiamare il poligono Invictus al numero 031 3338376 o consultare il sito poligonoinvictus.it oppure chiamare l’armeria Frigerio allo 0341 364542 o visitarne il sito armeriafrigerio.com. Al poligono saranno presenti alcuni dipendenti di Tfc per fornire informazioni sulla Laugo Arms.

Se vuoi prepararti al test, leggi la prova di Armi Magazine nel numero di marzo 2023: lo trovi sia su carta sia in digitale.

Le date

2 aprile , poligono Invictus a Erba (Lc), in collaborazione con armeria Frigerio

, poligono Invictus a Erba (Lc), in collaborazione con armeria Frigerio 8 aprile , poligono Testa di lepre a Fiumicino (Rm), in collaborazione con armeria Red point

, poligono Testa di lepre a Fiumicino (Rm), in collaborazione con armeria Red point 22 aprile , campo di tiro a Montopoli Valdarno (Pi), in collaborazione con armeria Luperini

, campo di tiro a Montopoli Valdarno (Pi), in collaborazione con armeria Luperini 7 maggio , campo di tiro Defence 360 di Arcisate (Va), in collaborazione con armeria Casabella

, campo di tiro Defence 360 di Arcisate (Va), in collaborazione con armeria Casabella 20 maggio, campo di tiro Dynamic shooting club di Giugliano (Na), in collaborazione con armeria Rullo.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.