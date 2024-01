Manurhin Mr73 Heritage, un revolver da collezione in edizione limitata

L’Heritage è il revolver in edizione limitata (appena cinquanta pezzi) con cui la holding Beretta celebra il Manurhin Mr73.

È il periodo delle celebrazioni: dopo la Ruger con la 10/22 da collezione e la Smith & Wesson con il Texas Rangers, arriva anche la holding Beretta che detiene il marchio da cinque anni (in Italia lo distribuisce la Franchi) e che ha deciso di festeggiare il cinquantesimo anniversario del Manurhin Mr73 con un revolver in edizione limitata prodotto in appena cinquanta pezzi dal prezzo non proprio accessibilissimo; ognuno costa infatti 11.000 dollari.

Nei primi anni Settanta la Manurhin cominciò a sviluppare il modello Mr73 su richiesta della Gendarmeria e della polizia francese, che lo adottarono anche per alcune unità speciali come il Groupe d’intervention de la Gendarmerie nationale.

Rispetto al modello classico l’Heritage è decorato con incisioni in oro sulla canna di 5,25” (133 millimetri; lunghezza totale 264 millimetri, peso 1.050 grammi); l’oro ritorna anche sul calcio in legno finito a olio, arricchito d’un medaglione. Il tamburo ospita sei colpi calibro .357 magnum / .38 special; di scorta, insieme alle quattro moon clip, ne è fornito uno calibro 9 mm.

Mira frontale in fibra ottica e tacca posteriore Lpa verde, il Manurhin Mr73 Heritage è venduto in una valigetta premium Abs che contiene anche il certificato d’autenticità.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.