Mondiale di tiro a volo, bis per l’Italia

La nazionale femminile di trap vince il Mondiale di tiro a volo.

All’oro ottenuto nella gara mista si aggiunge quello della squadra femminile: dopo l’amarezza delle gare individuali per la nazionale italiana di trap il Mondiale di tiro a volo inizia a farsi decisamente positivo; è merito di Alessia Iezzi, Giulia Grassia e Jessica Rossi che agli shoot-off hanno battuto (5+3 vs 5+0) la Finlandia.

È andata solo un po’ meno bene alla squadra maschile composta da Lorenzo Ferrari, Marco Correzzola e Mauro De Filippis; il 6-2 su Cipro nel bronze medal match ha portato con sé il terzo posto alle spalle del trio britannico (oro per Hales, Coward-Holley e Heading) e della Repubblica Ceca sconfitta 7-1 in finale.

Il mondiale prosegue: dopo le gare juniores, da domenica 9 ottobre sono in programma le finali di skeet. Come nel trap, anche qui sono in palio otto carte olimpiche da assegnare in ciascuna delle due gare individuali.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e poi tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.