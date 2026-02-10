Negli Usa il Beretta A300 Ultima Patrol anche in calibro 20

La Beretta Usa ha ufficializzato la produzione del fucile semiautomatico A300 Ultima Patrol anche in calibro 20.

Nero, grigio o, in edizione limitata, tiger stripe, in America il fucile semiautomatico A300 Ultima Patrol sarà disponibile anche in calibro 20 (1.299 dollari), una soluzione che la Beretta Usa definisce «più leggera del 10%» (2.720 grammi il peso) e idonea a contenere il rinculo. Si riduce anche la length of pull, già in partenza fissata a 330 millimetri: rimuovendo i distanziatori si scende fino a 305. La canna, cromata e camerata magnum, misura 19,1”, ossia 485 millimetri; 96,5 centimetri la lunghezza totale.

Al polimero del calcio s’abbina un’azione in alluminio aeronautico 7075-T6; la descrizione tecnica si completa con mira frontale intercambiabile, riferimento posteriore tipo ghost modulare, slitta Picatinny a sette slot e caricatore tubolare esteso di 7+1 colpi. Gli attacchi Qd e M-Lok consentono di agganciare all’arma gli accessori necessari.

