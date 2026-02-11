Quattro modelli per la nuova Savage 110 Trophy Series

Trail Blazer, Trail Blazer Xp, Ridge Hunter, Carbon Hunter: sono quattro i modelli di cui si compone la linea Savage 110 Trophy Series.

Nel corso della revisione del Model 110 la Savage ha deciso di progettare una nuova linea di carabine bolt-action, la Trophy Series, che prende il nome del calcio omonimo, caratterizzato dalla tonalità flat dark gray e dal sistema Quick set dial (Qsd), grazie al quale è facile regolare la length of pull senz’attrezzi.

Sono quattro i modelli di cui la serie si compone: quello base è il Trail Blazer (719 dollari), in più di venti calibri, con la finitura Cerakote Black ink sia sull’azione sia sull’acciaio al carbonio della canna (lunghezza compresa tra 419 e 508 millimetri) e il calciolo LimbSaver; gli fa compagnia il 110 Trail Blazer Xp (909 dollari), che alle stesse caratteristiche associa il cannocchiale Vortex Crossfire II 3-9×40.

Nella carabina Ridge Hunter (899 dollari), disponibile in dodici calibri compresi .300 Ham’r e .338 Arc, spiccano la presenza del caricatore stile Aics e della finitura opaca sia sull’azione sia sulla canna, che mantiene la stessa lunghezza ma assume un profilo medio.

Al vertice della serie sta, infine, la Carbon Hunter (1.149 dollari), con finitura Cerakote blackout sull’azione e rivestimento in fibra di carbonio intorno alla canna, che nella lunghezza minima non scende sotto i 457 millimetri.

