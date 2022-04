Nuova sede e nuovo calendario per gli Europei di tiro

Niente Russia: saranno Cipro e la Polonia a organizzare gli Europei di tiro 2022.

È evidente che non può essere la Russia a organizzarli: tra le sanzioni indirette per la guerra in Ucraina c’è la decisione dell’European shooting confederation di revocarle l’assegnazione degli Europei di tiro 2022.

Nelle scorse ore è arrivata l’ufficialità delle nuove sedi e del nuovo calendario. Ci si sposta a Cipro per il tiro a volo (Larnaca, 24 agosto-12 settembre) e in Polonia (Wroclaw, 5-18 settembre) per il tiro a segno 25-50 metri; restano al momento fuori le gare a 300 metri. L’articolazione dettagliata degli eventi, senior e junior, sarà diffusa nelle prossime settimane; per adesso si sa quale sarà il regolamento in vigore.

