Parigi 2024, ufficiale il regolamento delle discipline olimpiche di tiro

Issf e Cio hanno ufficializzato il regolamento delle discipline olimpiche di tiro per Parigi 2024.

È un momento decisivo del quadriennio che poi è in realtà un triennio: Issf e Cio hanno ufficializzato il regolamento delle discipline olimpiche di tiro per i Giochi di Parigi 2024. In Coppa del mondo di tiro a volo si sta già sparando con queste regole; quelle per carabina e pistola entreranno ufficialmente in vigore dalla Coppa del mondo di Rio de Janeiro in programma dal 9 aprile.

Carabina e pistola 10 metri uomini e donne

Le qualificazioni si svolgono su 60 colpi; passano in semifinale i migliori otto. In semifinale il punteggio s’azzera: dopo tre serie da 5 colpi (punteggio decimale) vengono eliminati settimo e ottavo; dopo un’altra serie da 5 colpi vengono eliminati quinto e sesto; dopo un’ulteriore serie da 5 colpi viene eliminato il quarto e assegnata la medaglia di bronzo.

In finale il punteggio s’azzera di nuovo: vince chi arriva per primo a 16 (ogni colpo vale due punti, un punto a testa in caso di parità).

Carabina e pistola 10 metri mixed team

Ridotte rispetto a Tokyo 2020, le qualificazioni si svolgono su 30 colpi per tiratore; le due coppie migliori si qualificano alla finale per l’oro, terza e quarta alla finale per il bronzo.

In finale il punteggio s’azzera: vince chi arriva per primo a 16 (ogni colpo vale due punti, un punto a testa in caso di parità).

Carabina 50 metri tre posizioni

Le qualificazioni si svolgono su 60 colpi (20 in ginocchio, 20 prono, 20 in piedi); passano in semifinale i migliori otto. In semifinale il punteggio s’azzera: dopo 30 colpi (punteggio decimale) vengono eliminati settimo e ottavo; dopo altri 5 in piedi vengono eliminati quinto e sesto; dopo altri 5 in piedi viene eliminato il quarto e assegnata la medaglia di bronzo.

In finale il punteggio s’azzera di nuovo: vince chi arriva per primo a 16 (ogni colpo vale due punti, un punto a testa in caso di parità).

Pistola 25 metri donne

Le qualificazioni si svolgono su 60 colpi (30 tiro di precisione, 30 tiro rapido); passano in semifinale le migliori otto. In semifinale (due batterie da quattro) il punteggio s’azzera: dopo quattro serie da 5 colpi rapidi (3-7 secondi, assegnazione del punteggio secondo il principio hit / miss ove “hit” è uguale o superiore a 10,2) vengono eliminate le ultime due di ogni batteria.

Nella finale a quattro il punteggio s’azzera di nuovo: dopo quattro serie da 5 colpi rapidi viene eliminata la quarta classificata; dopo altre due serie da 5 colpi rapidi (totale 30) s’assegna la medaglia di bronzo; dopo altre due serie da 5 colpi rapidi (totale 40) s’assegnano oro e argento.

Pistola rapida 25 metri uomini

Le qualificazioni si svolgono su due serie da 30 colpi (5+5 entro gli otto secondi; 5+5 entro i sei secondi; 5+5 entro i quattro secondi); passano in semifinale i migliori otto. In semifinale (due batterie da quattro) il punteggio s’azzera: dopo quattro serie da 5 colpi entro i quattro secondi (assegnazione del punteggio secondo il principio hit / miss, ove “hit” è uguale o superiore a 9,7) vengono eliminati gli ultimi due di ogni batteria.

Nella finale a quattro il punteggio s’azzera di nuovo: dopo quattro serie da 5 colpi entro i quattro secondi (hit / miss) viene eliminato il quarto classificato. Dopo altre due serie da 5 colpi (totale 30) s’assegna la medaglia di bronzo; dopo altre due serie da 5 colpi (totale 40) s’assegnano oro e argento.

Trap

Dopo i 125 piattelli delle qualificazioni (5 serie da 25, due o tre giorni) passano in semifinale i migliori otto (due batterie: 1°, 3°, 5°, 7°; 2°, 4°, 6°, 8°). In semifinale il punteggio s’azzera: dopo la prima serie da 15 piattelli viene eliminato l’ultimo di ogni batteria (in caso di parità conta il piazzamento in qualifica); dopo la seconda serie da 10 piattelli (totale 15+10) ne viene eliminato un altro (in caso di parità si procede allo shoot-off).

Nel medal match (quattro finalisti) il punteggio s’azzera di nuovo: dopo la prima serie da 15 piattelli viene eliminato il quarto classificato; dopo la seconda serie da 10 piattelli (totale 15+10) s’assegna la medaglia di bronzo; dopo la terza serie da 10 piattelli (totale 15+10+10) si assegnano oro e argento. Se a un certo punto della finale il divario tra primo e secondo è incolmabile, la gara termina anche senza arrivare all’ultimo piattello.

Skeet uomini e donne

Dopo i 125 piattelli delle qualificazioni (5 serie da 25, due o tre giorni) passano in semifinale i migliori otto (due batterie: 1°, 3°, 5°, 7°; 2°, 4°, 6°, 8°). In semifinale il punteggio s’azzera: dopo la prima serie da 20 piattelli viene eliminato l’ultimo di ogni batteria (in caso di parità conta il piazzamento in qualifica); dopo la seconda serie da 10 piattelli (totale 20+10) ne viene eliminato un altro (in caso di parità si procede allo shoot-off).

Nel medal match (quattro finalisti) il punteggio s’azzera di nuovo: dopo la prima serie da 20 piattelli viene eliminato il quarto classificato; dopo la seconda serie da 10 piattelli (totale 20+10) s’assegna la medaglia di bronzo; dopo la terza serie da 10 piattelli (totale 20+10+10) si assegnano oro e argento. Se a un certo punto della finale il divario tra primo e secondo è incolmabile, la gara termina anche senza arrivare all’ultimo piattello.

Skeet mixed team

Le qualificazioni si svolgono su 150 piattelli (3 serie da 25 a testa); le due coppie migliori si qualificano alla finale per l’oro, terza e quarta alla finale per il bronzo.

In finale il punteggio s’azzera. Ogni tiratore spara quattro volte da ogni pedana (3, 4, 5, 3, 4): alla fine di ogni serie vengono assegnati due punti alla squadra che ha colpito più piattelli e zero all’altra (uno a testa in caso di parità). Vince chi arriva prima a sei punti (shoot-off in caso di 5-5).

