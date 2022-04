Undici quelli disponibili: ecco la Sako 100 Explorer, la nuova carabina multicalibro di Sako nelle due versioni Wood e Carbon con calcio rispettivamente in legno di noce e fibra di carbonio.

.243 Winchester, .308 Winchester, 6,5mm Creedmoor, 6,5×55 Se, .270 Winchester, .30-06 Springfield, 8×57 Js, 9,3×62, .300 Winchester Magnum, 7mm Remington Magnum e .375 H&H Magnum: sono ben undici i calibri in cui si può configurare la Sako 100 Explorer, la nuova carabina multicalibro finlandese.

La sostituzione del calibro è semplice: è sufficiente estrarre l’otturatore; svitare la canna con la chiave dinamometrica fornita in dotazione e sostituirla; stringere leggermente le viti; far scorrere l’otturatore di nuovo in posizione; stringere le viti con la chiave dinamometrica (7 N m). Grazie all’attacco Cantilever, non è necessario azzerare nuovamente l’ottica dopo la sostituzione del calibro. Quando si è fuori o non si ha sottomano la chiave dinamometrica si può impiegare lo strumento inserito nel calcio, utile anche per smontare l’ottica e la parte posteriore dello stesso calcio e regolare il grilletto.

La possibilità di variare rapidamente il calibro non è infatti l’unica nota custom: del grilletto si possono variare sia il peso di scatto (sei livelli tra 750 e 1.750 grammi) sia la posizione in un range di 7 millimetri; sono regolabili anche lenght of pull e poggiaguancia.

Classica bolt action sviluppata per celebrare i cento anni dell’azienda, la Sako 100 Explorer sarà disponibile (ultimo trimestre 2022) in due versioni: l’Explorer Wood, con calcio Montecarlo in legno di noce zigrinato sull’impugnatura, e l’Explorer Carbon, fibre di carbonio intrecciato; V-bedding in alluminio per entrambe.

In acciaio scelto e alluminio anodizzato, le parti in metallo (è in metallo anche il caricatore bifilare) sono trattate con finitura Cerakote Elite; Dlc invece sull’oliva dell’otturatore. Di default la sicura è affidata all’handspannung, cursore per armare manualmente la molla del percussore.

