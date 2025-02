Nella sezione dedicata al mondo tattico dello stand Beretta a Eos 2025 è esposta l’intera famiglia della polimerica Apx-A1, dalla Carry alla Tactical che nel 2025 si dota di una nuova colorazione Fde, particolarmente accattivante grazie anche ai dorsalini contrastanti colorati in nero. Ne parliamo con il product manager per l’arma corta in Beretta, Nicolò Ramus.