Allo stand dell’azienda di Poggibonsi (Si) campeggiavano due esemplari della carabina Tremor prodotta dalla canadese Cadex, in calibro .50 Bmg, da poco divenuto disponibile per il mercato civile. Altra novità è la Rapax II Compact calibro 9×19 mm, pensata per il tiro difensivo. Infine, parliamo con NIcola Bandini, ad di Decima DIvisione Balistica, della sponsorizzazione della Ferrari 488 del Team Best Lap, modello presente in fiera e fotografatissimo dai visitatori.