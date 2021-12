Taurus Gx4 Toro, la pistola microcompatta optic ready

Aggiornamento per la Gx4: ecco la Taurus Gx4 Toro, pistola microcompatta optic ready.

A sciogliere l’acronimo avevamo imparato otto mesi fa, con l’upgrade della G3: ora a trasformarsi allo stesso modo è la Taurus Gx4, che nella versione Gx4 Toro diventa una pistola microcompatta optic ready. Le dimensioni restano le stesse del modello base (76 millimetri la canna, 147 millimetri la lunghezza complessiva, circa 530 grammi il peso); ma ora sul carrello è ricavata una slitta sulla quale installare rapidamente l’ottica. Otto i modelli compatibili (Shield Rmsc; Holosun HS507K; Holosun HS407K; Sightmark Mini Shot A-Spec M3; Hex Wasp GE5077-Mic-Ret; Sig RomeoZero; Riton 3 Tactix Mprd2; Trijicon Rmr); e quando non si usano è possibile proteggere la struttura con l’apposita placca.

Pistola striker fired 9 mm in sola azione singola con impugnatura in polimero, la Taurus Gx4 Toro è dotata di caricatore da 11+1 o 13+1 colpi e di un backstrap di ricambio di taglia superiore; se si decide di impiegarlo la lunghezza complessiva sale a 154 millimetri. Sul carrello in lega d’acciaio trovano posto una tacca di mira regolabile in deriva e un punto bianco frontale non regolabile. Il video diffuso qualche ora fa da Taurus rende chiaro il funzionamento del sistema Toro; il prezzo di lancio al pubblico internazionale si assesta intorno ai 470 dollari.

