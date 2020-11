Pedersoli 86/71 Boarbuster Mark II, la modernità del classico

La Pedersoli 86/71 Boarbuster Mark II è una carabina a leva potente e di facile gestione, adatta all’impiego venatorio ma anche al tiro ludico in poligono.

La Pedersoli 86/71 Boarbuster Mark II è la variante concettualmente più moderna del modello 71. Monta infatti infatti una slitta che permette di andare oltre il tiro con mire metalliche applicando un dispositivo ottico di puntamento, e una canna da 19” assai più gestibile nelle condizioni d’impiego tipiche della caccia al cinghiale.

La bascula, realizzata da un blocco forgiato d’acciaio e lavorata con macchine a controllo numerico, è realizzata con cura. Il meccanismo di funzionamento è classico nella sua configurazione, con la leva incernierata anteriormente che, in apertura, sblocca le due chiusure verticali permettendo all’otturatore di arretrare.

Canna a sei o 12 princìpi

La canna Pmg da 19 pollici (483 mm) presenta sei principi nel .45-70 Gvt e 12 nell’altro calibro disponibile, il .444 Marlin; sono realizzati per brocciatura, tecnica che provvede alla rimozione del materiale mediante un utensile detto broccia (o spina). Il serbatoio è in grado di contenere cinque colpi anche se, almeno in Italia, è fornito un riduttore a tre colpi.

Calciatura polimerica

Ben realizzato il calcio in polimero di colore nero e con una finitura soft-touch particolarmente gradevole; i pannelli laterali zigrinati facilitano la presa in ogni condizione d’impiego. La pala è completata da un corposo calciolo in gomma dura Microcell e dal portamaglietta posteriore, mentre l’asola per la maglietta anteriore è ricavata in un’appendice sporgente dalla parte inferiore del puntale in metallo dell’astina.

La prova a fuoco

In poligono l’arma si è dimostrata più che adeguata alle aspettative che si possono riporre in uno strumento pensato per la caccia in braccata. Il rinculo è risultato tutto sommato dolce, la velocità di riarmo è inaspettata. Lo scatto, adeguatamente pesante, è netto e pulito. Se vogliamo trovare un difetto a quest’arma, lo possiamo individuare nella posizione della slitta che, rispetto alla carcassa, risulta estremamente avanzata: 192 mm dall’asse verticale del grilletto.

È una caratteristica connaturata all’architettura del disegno Winchester che – a differenza del Marlin – provvede alle operazioni di estrazione ed espulsione della cartuccia dall’alto, impedendo quindi il montaggio di un’ottica di puntamento dotata di una ridotta estrazione pupillare.

Utilizzando un punto rosso l’acquisizione del bersaglio risulta comunque particolarmente rapida e istintiva e, alla necessità e con un minimo di conoscenza del binomio arma-ottica, non è azzardato misurarsi con tiri più lunghi.

Vediamo qui sotto la Pedersoli Boabuster Mark II in azione a caccia.

Pedersoli 86/71 Boarbuster Mark II

Produttore: Pedersoli

Modello: 86/71 Boarbuster Mark II

Tipo: carabina a leva

Calibro: .45-70 Government

Lunghezza canna: 483 mm

Lunghezza totale: 950 mm

Organi di mira: tacca e mirino

Caricatore: serbatoio tubolare da cinque colpi

Sicure: a cursore, blocca il meccanismo di scatto

Materiali: acciaio, polimero

Finiture: Cerakote, pellicola soft-touch

Peso: 3.600 g

Prezzo: 2.306 euro

Scopri tutte le novità sulle armi di Pedersoli su Armi Magazine.